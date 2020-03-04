Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3

Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года.

"Это та тема, которая обсуждается с Соединенными Штатами. Можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная договоренность", - сказал Ермаков на пресс-конференции.