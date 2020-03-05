В России госпитализировали гражданина Италии с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания COVID-19: в РФ прилетел заболевший им гражданин Италии, его состояние удовлетворительное, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что он прибыл в РФ 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке.

"Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное", - добавляется в сообщении.