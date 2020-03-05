Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Тайипа Эрдогана за приезд в Москву, переговоры по Сирии завершены в позитивном ключе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений, хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом", - сказал он по итогам переговоров.

Ранее Путин заявил, что РФ и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.