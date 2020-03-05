Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Тайипа Эрдогана за приезд в Москву, переговоры по Сирии завершены в позитивном ключе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений, хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом", - сказал он по итогам переговоров.
Ранее Путин заявил, что РФ и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.
Лента новостей
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)
Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО)
Турал Гянджалиев: После возвращения азербайджанцев на свои земли проблем для мирного сосуществования с армянской общиной не останется
Еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб (ОБНОВЛЕНО)