В России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

"Один <...> в Нижнем Новгороде, пять <...> в Москве", — уточняется в релизе.

Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах: состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, за всеми наблюдают медики.

Теперь в стране десять подтвержденных случаев нового коронавируса, первые заболевшие уже поправились.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.

По последним данным, общее число заболевших Covid-19 в мире превысило 100 тысяч, 3405 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.