Александр Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Новак сейчас встречается с "не ОПЕК", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что во встрече принимают участие все страны соглашения о сокращении добычи, не входящие в ОПЕК.

ОПЕК+ в пятницу обсуждает в Вене судьбу венской сделки в условиях замедления спроса на нефть из-за коронавируса и возможность углубления сокращения добычи альянсом для поддержки рынка.