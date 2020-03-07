"Аэрофлот" сократит число рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам

Авиакомпания "Аэрофлот" сократит с 10 марта практически до конца месяца количество рейсов в Италию и Южную Корею, с 11 марта - во Вьетнам из-за снижения спроса. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, [Южной] Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса", - отмечается в сообщении.

Так, с 10 по 28 марта авиакомпания снизит количество ежедневных рейсов в Рим с пяти до четырех ежедневно. Частота полетов в Милан также будет сокращена до 27 марта. Частота рейсов в Сеул с 10 до 26 марта будет сокращена с семи до четырех в неделю. Что касается рейсов в Ханой, то частота полетов с 11 по 27 марта будет сокращена с семи до трех в неделю.