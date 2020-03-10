Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.

Он добавил, что падение цен на нефть не повлияет на цену бензина в России за счет принятых ранее регуляторных мер правительства.

Экономический эффект от сделки ОПЕК+ для России составил около 10 трлн рублей за три года действия соглашения, отметил Новак.

"Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно", - сказал он.

Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе до 500 тыс. баррелей в сутки.

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тыс. баррелей [в сутки], в перспективе потенциал 500 тыс. баррелей [в сутки], это в ближайшее время", - сказал он.

Страны ОПЕК не рассматривали других вариантов, кроме как дополнительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Россия не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка.

Россия и страны ОПЕК планируют встретиться в мае - июне для обсуждения ситуации на рынке.

"Очередные встречи мы запланировали в мае - июне - для того, чтобы оценить ситуацию на рынке. Поэтому сейчас наша задача - оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", - сказал Новак.