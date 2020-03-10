Госдума РФ поддержала во II чтении законопроект о поправке в Конституцию

Государственная Дума РФ на пленарном заседании одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 382 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 44 депутата.

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению.