Госдума РФ поддержала во II чтении законопроект о поправке в Конституцию
Государственная Дума РФ на пленарном заседании одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 382 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 44 депутата.
Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению.
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