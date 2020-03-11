Россия примет участие в техкомитете ОПЕК+ в марте

Представители России примут участие в мартовском заседании технического комитета ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Да, наши представители будут. Еще раз повторю: у нас в рамках хартии [сотрудничества стран - производителей нефти] формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию", - сказал Новак.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что техкомитет ОПЕК+ соберется 18 марта и Россия планирует участвовать во встрече.

Кроме того, Новак опроверг информацию о том, что он общался с бывшим министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом после неудачных переговоров стран ОПЕК+ в Вене.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что аль-Фалех, который с марта занимает пост министра инвестиций, якобы пытался восстановить диалог с Новаком после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по сделке ОПЕК+. Издание подчеркивало, что посредничество аль-Фалеха одобрено властями королевства.

"Нет, не было у нас таких обсуждений. И мы не связывались", - сказал Новак журналистам.

Аль-Фалех занимал пост министра энергетики с июня 2016 года по сентябрь 2019 года. Саудовский министр считается архитектором сделки ОПЕК+, поскольку именно он инициировал переговоры с Россией в 2016 году, когда цены на нефть падали до $28 за баррель. За время действия соглашения (с начала 2017 года) цены на нефть преимущественно держались в диапазоне $50-60 за баррель.

Осенью прошлого года аль-Фалех был отправлен в отставку без объяснения причин, его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман, который представлял Саудовскую Аравию на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта.