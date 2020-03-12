Владимир Путин не планирует пока контактов с ОАЭ и Саудовской Аравией по нефти

Контактов президента России Владимира Путина с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

"Пока контактов не запланировано. Вместе с тем в случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно, тем более для этого существуют (возможности), мы имеем очень тесные конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент России провести контакты с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по ситуации на нефтяном рынке.

Говоря о том, чувствует ли Москва ценовую войну на рынке нефти, которая, по оценкам экспертов, объявлена России, Песков напомнил, что Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более против России.

"Руководство Саудовской Аравии об этом заявляло. Здесь в данном случае мы имеем дело с рядом факторов, которые привели к существенному сокращению цен на нефть и нефтепродукты. Это общая тенденция и все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации", - добавил Песков.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией снизили цены на свою нефть на апрель. Так, Ирак понизил цену на нефть Basrah Light для покупателей в Азии на 5 долларов за баррель с поставкой в апреле. Кувейт, как и саудовская Saudi Aramco, понизил цену на 6 долларов для покупателей из Азии.