«Аэрофлот» приостанавливает выполнение авиарейсов в Казахстан из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Российская виакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение между Москвой и Казахстаном в период с 23 марта до 23 апреля, передаёт во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Сообщается, что будет приостановлено авиасообщение между Москвой и казахстанскими городами Алматы, Костанай, Карагандоэа, Нур-Султан, Актау, Актобе, Шымкент и Атырау.

В зависимости от направления авиакомпания перестанет летать окончательно с 23 марта. До этого срока в ближайшую неделю «Аэрофлот» будет выполнять полеты, но для того, чтобы вывезти граждан России из Казахстана.

«Для возвращения в Россию ее граждан «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов: с 17/18 по 22/23 марта по маршруту Шереметьево — Алма-Ата — Шереметьево; с 17/18 по 19/20 марта по маршруту Шереметьево — Нур-Султан — Шереметьево; 17, 19, 21 марта по маршруту Шереметьево — Актобе — Шереметьево; 18, 21 марта по маршруту Шереметьево — Шымкент — Шереметьево; 17/18, 19/20, 21/22 марта по маршруту Шереметьево — Атырау — Шереметьево; 17/18 марта по маршруту Шереметьево — Караганда — Шереметьево; 18/19 марта по маршруту Шереметьево — Костанай — Шереметьево; 17/18, 19/20 марта по маршруту Шереметьево — Актау — Шереметьево», - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно последним данным общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 13 человек.