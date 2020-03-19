Следовавший в Иран сухогруз сняли с мели в Астраханской области

Буксир "Антарктик" снял с мели сухогруз "Порт Оля-2", застрявший в Астраханской области по пути в Иран. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в четверг.

Судно, груженное зерном, следовавшее по маршруту "Порт Оля - Республика Иран", сел на мель на 143,5 км Волго-Каспийского судоходного канала. В четверг 10:00на место отправился буксир "Антарктик" для оказания помощи.

"[В] 11:20 сухогруз сняли с мели. Пошел дальше", - говорится в сообщении.

На борту находятся 13 человек экипажа, угрозы их жизни нет. Судовой ход не нарушен, повреждений судна нет, розлив нефтепродуктов не произошел.