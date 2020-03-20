Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России выросло до 253 за последние сутки. В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая, всего на данный момент выписано по выздоровлении 12 человек, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах <...> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

Как отметили в штабе, 33 случая заражения коронавирусом подтверждены в Москве, всего в столице выявлен 131 заразившийся. Кроме того, по информации штаба, шесть новых случаев выявлено в Якутии, по етыре - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Также за последние сутки выписаны после выздоровления семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписаны 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии. Ранее были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

В штабе добавили, что большинство пациентов в Москве, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки, прилетели из стран Европы, среди заразившихся двое несовершеннолетних. "В Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. Большинство заболевших прилетели из европейских стран", - сказали в штабе.

"Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Один из них не посещал школу после прилета, второй не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин", - отметили в штабе.