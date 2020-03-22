"Аэрофлот" отменяет рейсы из Москвы

Авиакомпания "Аэрофлот" распространила сообщение о внесении изменений в полетную программу из Москвы, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Так, с 23 марта по 2 апреля "Аэрофлот" отменяет рейсы в Хельсинки (Финляндия), с 23 марта по 17 апреля - в Стокгольм, с 24 марта по 19 апреля - в Загреб (Хорватия), с 27 марта по 17 апреля - в Софию (Болгария), с 24 марта по 18 апреля - в Афины (Греция). С 29 марта по 30 апреля прекратятся полеты в Баку, с 22 по 28 марта - в Дели.

Согласно сообщению на сайте авиакомпании, перевозчик продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва - Дубай - Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс.

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк-Москва.

"Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять свою почту, указанную при бронировании перевозки, бронирование на сайте авиакомпании, либо обращаться к перевозчику для внесения изменений. Пассажиров с билетами на дальние даты, на направлениях, где приостанавливается выполнение полетов, просим максимально оперативно обращаться в авиакомпанию для перебронирования перевозки на ближайшие выполняемые регулярные или чартерные рейсы", - говорится в сообщении