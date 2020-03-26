Россия прекратит авиасообщение с другими странами

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года, передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации", - говорится в поручениях.

Минтранс и МИД РФ до 30 марта создадут план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.

"Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний", - говорится в перечне поручений по итогам заседания. Срок исполнения - 30 марта 2020 года.

Кроме того, внешнеполитическому ведомству поручено оказать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Россию за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.

Правительство также поручило Министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.

"Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Отмечается, что сведения о гражданах, которым выдано предписание о нахождении в изоляции, необходимо направлять в медицинские организации для динамического наблюдения за ними при соответствующей организации работы медицинских учреждений.