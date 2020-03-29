В Москве зафиксировано больше 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Более 1 тыс. случаев заражений новым коронавирусом зафиксировано в столице. Об этом, как передает Trend со ссылой на ТАСС, сообщил в воскресенье на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он.

Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов. "Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет", - написал мэр в воскресенье на своем персональном сайте.