Песков не стал говорить, когда РФ и США начнут консультации по ситуации на рынке нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть сроки начала консультаций министров энергетики РФ и США по ситуации на рынке нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Условились, что президенты [России и США] поручат такие консультации начать", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что Кремль проинформирует, если состоится встреча президента России Владимира Путина с министром энергетики Александром Новаком до начала упомянутых консультаций.
Песков также отметил, что Россия и США разделяют понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура на рынке нефти не в интересах двух стран. "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он.
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