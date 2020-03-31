Песков не стал говорить, когда РФ и США начнут консультации по ситуации на рынке нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть сроки начала консультаций министров энергетики РФ и США по ситуации на рынке нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Условились, что президенты [России и США] поручат такие консультации начать", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что Кремль проинформирует, если состоится встреча президента России Владимира Путина с министром энергетики Александром Новаком до начала упомянутых консультаций.

Песков также отметил, что Россия и США разделяют понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура на рынке нефти не в интересах двух стран. "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он.