В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число умерших из-за новой коронавирусной инфекции в Москве достигло 50 человек.

"В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. Кроме того, 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

"Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице", - заключили в штабе.