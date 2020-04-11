Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 58 человек, за сутки умерли восемь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает Trend.

По словам собеседника агентства, умершим было от 39 до 84 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

"У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз, пиелонефирит", - сказали в штабе.

Всего в Москве к утру 10 апреля было подтверждено 7822 случая заражения коронавирусом. В целом по России число заболевших составило в пятницу 11 917 человек, прирост за сутки - 1 786 случаев, выписаны 795 пациентов.

С учетом новых данных об умерших в столице, число жертв коронавируса в России достигло 102.