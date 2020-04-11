Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек

В России за последние сутки зафиксировано 1667 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом , как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 13 584 человек.

Наибольшее новых случаев зафиксировано в Москве - 1030. Всего новые заболевшие фиксировались в 49 регионах.

Так в Московской области зафиксировано 152 новых случая, в Санкт-Петербурге - 80. В Нижегородской области 33 случая, в Брянской области и Дагестане - по 26.

За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период - 106.

Сразу 250 пациентов выписаны за сутки после инфицирования новым коронавирусом. Из этого числа 149 человек выписаны в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге. За весь период выписано по выздоровлению по России - 1045.