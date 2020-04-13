Россия увеличила выпуск антисептиков в шесть раз

Производители антисептических средств в России с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз, с 50 до 300 тысяч литров в сутки. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов в эфире телеканала "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На начало марта объем производимой продукции составлял порядка 50 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз", - сказал он.