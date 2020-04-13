Россия увеличила выпуск антисептиков в шесть раз
Производители антисептических средств в России с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз, с 50 до 300 тысяч литров в сутки. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов в эфире телеканала "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На начало марта объем производимой продукции составлял порядка 50 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз", - сказал он.
Лента новостей
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за проекцию флага страны на здании Центра Гейдара Алиева
Джаваншир Фейзиев: Азербайджан с первых дней стал тесно сотрудничать в борьбе с пандемией со Всемирной организацией здравоохранения
В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб
Севиндж Гусейнова: Cаммит стран Тюркского совета еще раз показал высокий авторитет Азербайджана на международной арене
Айдын Гусейнов: В Азербайджане осуществляются целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1753 водителей
Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт
"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом
Эльшад Мирбашир оглу: Азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации