Лавров и Зариф подчеркнули необходимость отказа от ограничений в поставках медикаментов
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в понедельник по телефону обсудили координацию в борьбе с коронавирусом и необходимость отказаться от санкций в отношении поставок медикаментов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, Trend со ссылкой на ТАСС.
"Особое внимание министры уделили задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости", - информировали в дипведомстве.
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