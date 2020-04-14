В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двустороняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - сообщили в штабе.
Лента новостей
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО)
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО)
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб
В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО)
Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат