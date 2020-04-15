Число умерших из-за коронавируса в Москве превысило 100

Еще 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, таким образом, общее число умерших из-за коронавируса достигло 106 человек. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом", - сказали в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве действует ряд запретов и ограничений. Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

За время пандемии коронавирусом заразились в мире более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.