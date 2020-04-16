В Москве умерли семь человек с коронавирусом

Еще семь человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, у 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких", - сообщили в штабе.

Всего в Москве из-за заболевания вызываемого коронавирусом умерли 113 человек.

Как уточнили в штабе, большинство умерших пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.