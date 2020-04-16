Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

Россия за февраль 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с январем до $12,58 млрд. Это следует из опубликованных в среду материалов Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $4,3 млрд, краткосрочных - $8,2 млрд. В январе этого года общий объем вложений достиг $10,51 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до 48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в феврале осталась Япония с показателем $1,268 трлн. Второе место с $1,092 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.