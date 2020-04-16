Россия обошла Швейцарию по числу заражений коронавирусом

Россия в четверг обошла Швейцарию и поднялась на 14-е место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом впервые основной рост пришелся не на Москву, а на регионы, Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за сутки выявили еще 3 448 заразившихся, что всего на 60 человек больше, чем днем ранее. Их общее число возросло до 27 938, на 14% (в среду - на 16%).

По последним данным, в России провели более 1,61 млн тестов на коронавирус. Как отметили накануне в Роспотребнадзоре, по количеству проведенных исследований страна стала второй в мире, уступая только США, где, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, протестировали уже 3,26 млн человек. Положительный результат дали 1,7% российских тестов. Этот показатель медленно, но устойчиво растет.

Условный показатель смертности в стране составил 0,83% (накануне - 0,81%). За сутки от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли 34 человека. Общее число жертв достигло 232.

При этом выписали еще 318 пациентов. Сейчас в России насчитывается уже 2 304 выздоровевших, это 8,25% от всех случаев заражения.