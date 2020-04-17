Владимир Путин заявил, что работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства.

Глава государства поручил уже сейчас начать проработку вопросов производства вакцины от коронавируса в РФ. "Один из моментов - это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства [вакцины]", - заявил Путин.