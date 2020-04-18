В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 лет до 91 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины 34 лет был установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". Также он страдал синдромом Пиквика.

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице", - добавили в штабе.

По данным штаба, всего в Москве умерли 148 пациентов с коронавирусом нового типа.