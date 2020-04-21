Сергей Лавров: Россия не исключает, что США приняли решение выйти из Договора по открытому небу

Россия считает, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу", - сказал он.