Дмитрий Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

Ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелегкая, но ее не нужно оценивать по одному дню или одной неделе. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например, строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.

"Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", - сказал представитель Кремля.

В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире. Так, 21 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $15,98 за баррель. В последний раз нефть сорта Brent находилась на отметке ниже $16 за баррель в июне 1999 года.

Соглашение ОПЕК+ вступит в силу 1 мая. Оно подразумевает, что 23 страны альянса во главе с Россией и Саудовской Аравией уберут с рынка 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая и июня.