Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Москве, увеличилось с 261 до 288, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

В Москве по состоянию на среду был выявлен 31 981 случай COVID-19, за сутки это число увеличилось на 2 548. Вылечились с начала эпидемии 2 267 пациентов. Столичный оперштаб на этом фоне заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве.