За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Общее количество заболевших в стране достигло 68 622.
За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах страны. Больше всего в Москве - 2957. В целом в столице 36 897 положительных диагнозов на COVID-19.
Еще 611 новых заболевших выявлено в Московской области, 253 в Петербурге, 113 в Дагестане.
Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране.
Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.
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