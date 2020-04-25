Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в России

Один человек получил травмы при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Trend.

"Вертолет совершил жесткую посадку на вертолетной площадке месторождения "Русское". На борту находились восемь человек, из них один пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания не последовало. Причины происшествия выясняются.

По данным источника, пострадавший получил серьезные травмы. "Один член экипажа получил тяжелые травмы. Его госпитализирует санавиация", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у пострадавшего множественные переломы.

Источник также назвал плохие метеоусловия возможной причиной ЧП. "Метеоусловия могли привести к ЧП. В районе сильный ветер и снег", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО наблюдается сильный ветер с порывами до 13 м/с.