В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом за сутки умерли в Москве, всего умерли 404 инфицированных. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.