В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом за сутки умерли в Москве, всего умерли 404 инфицированных. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Лента новостей
Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приема на работу учителей и их распределения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар
В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 67 человек — Оперативный штаб
По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы
Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном – памяти Фейзавяр Алпсар Туран
Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг» - российский эксперт
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам
Трудные времена выявили лучшие черты народа и сорвали маски марионеток - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана
Благодарственные письма: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование"
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира