Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом, где на данным момент зафиксированы 84,5 тыс. инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.

По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%.