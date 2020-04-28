Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать финансирование ВОЗ
Россия не намерена прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - сказал он.
Лента новостей
Азербайджан нацелен на подъем экономики и одновременно - на поддержку населения - российский эксперт
Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод
Гендиректор ВОЗ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству
В действиях правительства Азербайджана виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход — зарубежные эксперты
В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 59 человек – Оперативный штаб
Перерабатывающий завод Азербайджана о планах производства продукции в первом полугодии текущего года
Госкомитет Азербайджана распространил информацию о скончавшемся в Стокгольме от коронавируса азербайджанце
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина
Джалал Алиев: Более дешевые кредиты могут помочь оживить экономику и увеличить кредитование реального сектора
В Азербайджане почти 100 тысяч налогоплательщиков обратились за финансовой поддержкой - Минэкономики
Анар Байрамов: Для восстановления предпринимательской активности в Азербайджане необходимы налоговые льготы и каникулы
Международный форум дистанционного высшего образования UNEC 2020: «Дистанционное высшее образование: новые возможности и современные вызовы»