Владимир Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти

Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сейчас, еще не было. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. "Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - сказал Путин. Он добавил, что ситуация с коронавирусом самым негативным образом сказалась на мировой экономике и на спросе на энергоресурсы, в результате чего пошли вниз ценовые котировки.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, [как сейчас], еще не было, это правда. Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого еще не было", - обратился Путин к участникам заседания, подчеркнув, что для сглаживания этих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+.

Президент заявил, что хотел бы услышать на совещании мнение представителей бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов, оценки и прогнозы развития ситуации. Он предложил обсудить работу в текущих условиях нефтегазовых, угольных, генерирующих и сетевых компаний, соблюдение норм и требований по защите здоровья и безопасности работников предприятий.

Путин назвал энергетику ключевой отраслью российской экономики, прямо влияющей на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, городов, сел и территории страны в целом, а также во многом определяющей экспортный потенциал России и состояние государственных финансов. По словам президента, современный топливно-энергетический комплекс страны, в котором работают 2,5 млн человек, является высокотехнологичной отраслью, где реализуются не имеющие аналогов в мире проекты, в том числе на арктическом шельфе и в суровых условиях Восточной Сибири.

Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка вместе с иностранными партнерами, отметил глава государства. По его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, "необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+".

"Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", - заявил Путин.

Президент отметил, что энергетика - это сложная, разноплановая отрасль, и "у каждого сектора, у каждой компании свои потребности и свои подходы для преодоления трудной ситуации".

"Но наша главная общая задача - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭК по всему циклу, от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс", - добавил он.

Глава государства потребовал не допустить дефицита топлива и ограничения энергоснабжения предприятий и граждан в стране. "Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - заявил он.

Путин подчеркнул, что ведущие компании российского ТЭК входят в перечень системообразующих предприятий, и от их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Президент указал на необходимость сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей.

"И конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора", - сказал глава государства. Он напомнил, что в стране запускаются новые объекты, в том числе в сфере здравоохранения, и "они должны быть своевременно подключены к сетям, и генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам".

Отдельно Путин отметил проекты, которые дают заказы отечественным строительным компаниям, "большие проекты, которые отражаются на машиностроении, на производителях оборудования, техники". "Если мы будем все это соблюдать, мы, безусловно, сохраним занятость, доходы наших граждан", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. "Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний непростой период", - резюмировал он.