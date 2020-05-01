В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 658.
"У всех 47 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.
По данным на утро четверга, в Москве выявлено 53739 случаев коронавируса, 5135 пациентов вылечились.
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