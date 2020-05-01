Глава Минстроя России госпитализирован с коронавирусом
Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.
И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.
Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.
В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.