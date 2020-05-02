На крупнейшей в России плавбазе произошел взрыв

Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке в субботу, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока, передает Trend.

"Во время огневых работ произошел взрыв баллона, двое пострадавших. Один в тяжелом состоянии", - сообщили в МСКЦ.

"Всеволод Сибирцев" - один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна - 179 м, высота от киля до клотика - 45 м, водоизмещение - около 26 тыс. тонн, ширина - 28 м, экипаж - 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.