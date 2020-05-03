В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус

Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс", при этом 174 тыс. тестов выполнены за последние сутки.

Также в Роспотребнадзоре сказали, что под медицинским наблюдением в РФ на текущий момент остается 215 тыс. человек.