В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс", при этом 174 тыс. тестов выполнены за последние сутки.
Также в Роспотребнадзоре сказали, что под медицинским наблюдением в РФ на текущий момент остается 215 тыс. человек.
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