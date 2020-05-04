Еще 35 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 35 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего в столице умерли 764 человека, у которых был подтвержден коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.