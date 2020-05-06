В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

Еще 50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 866.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.