Дмитрий Песков: В Москве не видят причин для оптимизма в отношениях с США

Причин для оптимизма относительно развития российско-американских отношений сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков американской телекомпании Си-эн-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом, к сожалению, мы не видим каких-либо причин для оптимизма относительно наших двусторонних отношений, - сказал он. - В то же время, у нас хорошие отношения с Китаем, мы ценим их и намерены сохранять".