Дмитрий Песков: Россия и Китай обмениваются информацией и протоколами лечения в борьбе с пандемией

Россия и Китай в рамках сотрудничества по борьбе с коронавирусом обмениваются протоколами лечения вызванного им заболевания и другой информацией, касающейся борьбы с инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это отношения взаимного понимания и взаимного сотрудничества, и мы стараемся получить выгоду от нашего сотрудничества в период этого тяжелого кризиса. Мы обмениваемся информацией и протоколами лечения", - сказал он, комментируя состояние отношений Москвы и Пекина на фоне обвинений ряда стран в адрес Китая в сокрытии данных о пандемии во время ее начального периода.

В то же время, отметил Песков, отношения Россия с США, которые также высказывали сомнения в полной открытости Китая в том, что касается появления коронавируса, "могли бы быть лучше".