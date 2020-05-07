Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 23 803 человека, 1 625 пациентов умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, на которое она, по официальным данным, вышла 6 мая. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).

Новые 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 92 676 заразившихся. Суточный рост числа заразившихся составил в столице 7,8%. Также новые случаи подтверждены еще в 83 регионах: 842 случая в Московской области, 312 - в Нижегородской, 306 - в Санкт-Петербурге, по 105 в Дагестане и Татарстане.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2 476 человек в 73 регионах, в том числе 769 человек в Москве, 158 - в Московской области, 85 - в Волгоградской области, 83 - в Северной Осетии, по 64 в Ленинградской области и Пермском крае.

За сутки умерли 88 человек, среди них 39 человек в Москве, 15 - в Московской области, семеро в Нижегородской области, по четыре в Республике Коми и Санкт-Петербурге, по два в Северной Осетии, Самарской области и Приморском крае. По одному человеку скончались из Белгородской, Калужской, Тульской, Саратовской, Новосибирской, Тюменской и Омской областей, республик Крым, Дагестан, Ингушетия, Мордовия и Татарстан, а также в Пермском крае.