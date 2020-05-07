В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом

Еще 51 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 956 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.