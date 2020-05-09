В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек. Выздоровели на данный момент 31 916 человек, 1 827 человек умерли. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,8%, а коэффициент распространения инфекции в России - 1,06, это минимальные с начала вспышки значения. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

При этом отмечается, что 4 399 (40,7%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Число случаев заражения в настоящее время превысило 1 тыс. в 30 регионах. В частности, речь идет о Ярославской, Саратовской, Новосибирской областях, Красноярском и Ставропольском края.

Согласно данным штаба, за сутки число случаев в Красноярском крае выросло на 106 до 1070, в Ярославской области - на 58 до 1051, в Новосибирской - на 76 до 1025, в Ставропольском крае - на 69 до 1012 и в Саратовской области - на 57 до 1007.