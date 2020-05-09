В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом, есть погибший

При пожаре в больнице №50 на севере Москвы погиб один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, передает Trend.

"К сожалению, один человек погиб. В 22:03 (GMT+4) ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе . Ранее о гибели одного человека сообщил источник в экстренных службах. По данным собеседника агентства, предварительная версия пожара - неисправность медицинского оборудования.

"Сейчас причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже", - сказал источник. Он отметил, что пожар происходил в реанимационном отделении, площадь возгорания составила 20 кв. м. Из корпуса спасены пять человек.

Как отметили в МЧС, информация о пожаре в больнице на улице Вучетича поступила в 21:30. Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного лечебного здания. По данным пресс-службы МЧС России, всего из корпуса эвакуированы более 200 человек.